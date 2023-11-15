مسلم يتصدر تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة ”غيرك حاول”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - تصدر المطرب مسلم تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، بأغنيته الجديدة «غيرك حاول».

وإحتلت أغنية «غيرك حاول» المركز الأول، حيث تخطت حاجز الـ 50 ألف مشاهدة على تطبيق يوتيوب.

كلمات أغنية غيرك حاول لـ مسلم

غيرك حاول

بس اتزاول

يا بني اتلاشه

أبو المسالم

غيرك حاول

بس اتزاول

يا بني اتلاشه

أبو المسالم

قلبك ناي

هاكلو حي

سهل تكون جنبي

صعب تبقى زي

صعب تبقى زيي

صعب تبقى زيي

عيني ع الكارزما

عيني ع السبات

قاعد هنا

ومسمع هناك

ومسمع هناك

عيون مش خضرة

و الهيبة حضرة

رقص عضلة

و اوقف عضلة

اه يا وعدي ومن بعدي هيجي

مجنون جنبي بياخد اللقطة

محدش في جيالي عارف يجيلي

تقيل عليهم انا حمدي الوزير

اهدي يا عرب واطي الصوت

مبقاش ليك طلب رايح تموت

انا مش بخاف ولا اهيب واكن

مع اي حد اسم وسن

مع اي حد اسم وسن

ده الموضوع ده الحوار

عملنا الفلوس لسه الاثار

هنا في دماغ هنا في ابتكار

هنا في جنون هنا في وكار

معرفش اصلح ضرب وفضايح

ارقد واسقط شيك بس صايع

هما يزولوني وانا ع قلبي مرواح

لو قفلت مني اه هتهب خالص

تعوجها معايا تخش في قصة

واللي تجيبه مش هكبر ليه

انتو الاتنين هتشوفه وش

احنا التلاتة هنتفأج بيه

احنا الوجهة قيمة وقامة

باجي بشوقي مش زيك باجي ب ماما

انتو اعداء مش حمل ذكائي

هنخدهم جولة نصعدهم للنهائي.