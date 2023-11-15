الكشف عن بوستر مسرحية «صوابع زينب» قبل عرضها في موسم الرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - يواصل فريق عمل مسرحية «صوابع زينب»، بروفات العمل، المقرر عرضها ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، 16 نوفمبر الجاري.

وكشف فريق العمل عن البوسترات الرسمية لمسرحية «صوابع زينب» عبر صفحتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مسرحية «صوابع زينب» بطولة هالة صدقي وعمرو عبدالجليل ومحمد ثروت ومحمد رضوان ومجموعة من الفنانين.

كان تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية روّج لمسرحية «صوابع زينب» ونشر عبر حسابه على موقع «إنستجرام» بوستر المسرحية وكتب نصًا: «مسرحية صوابع زينب.. مسرحية كوميدية يعرضها ألمع فناني الكوميديا في المسرح العالمي في بوليفارد سيتي من 16 إلى 20 نوفمبر».