متحف تل بسطا يعلن عرض مجموعة من أدوات العصر الحجري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - أعلنت إدارة متحف تل بسطا عرض مجموعة من الأدوات التي ترجع للعصور الحجرية مثل السكاكين والشفرات، تعود إلى العصور الحجرية القديمة.

وقالت إدارة متحف تل بسطا في بيان لها، إن العصور الحجرية هي عصور ما قبل التاريخ والتي استخدم فيها الإنسان المصري القديم الأحجار لصنع أدواته فصنع منها أدوات التقطيع (السكاكين والأسلحة) وغيرها.

وتنقسم العصور الحجرية إلى عصر حجري قديم وعصر حجري حديث وعصر المعادن (نحاس وبرونز)، وبالنسبة للعصر الحجري القديم فهو بداية ظهور الإنسان على سطح الأرض واعتمد فيه المصري القديم على التنقل من مكان لآخر وعاش على الصيد وصنع أدواته من الأحجار والعظام.

وتطور الأمر في العصر الحجري الحديث حيث استقر المصري القديم، واعتمد على الزراعة وتطور في هذا العصر استخدام أدواته من الحجر، ولكنه تم صقله نتيجة الاستقرار الذي حظي بيه الإنسان المصري والإشباع المادي والمعنوي وظهر صناعات مثل الخزف والنسيج.

يذكر أن متحف آثار تل بسطا يضم مجموعة من القطع الأثرية، التي ‏تعكس تاريخ محافظة الشرقية عبر العصور، ويلقي الضوء على نتاج أعمال الحفائر التي تقوم بها ‏البعثات المصرية والأجنبية بالمحافظة بوجه عام، وفي تل بسطا على وجه الخصوص، وليساهم في حفاظ ‏المجتمع على تاريخه وتراثه‎.‎‏