أوليفيا رودريجو تطرح الأغنية الترويجية لفيلم The Hunger Games

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت المغنية الشابة أوليفيا رودريجو الأغنية الترويجية الرسمية لفيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes.

ونقل موقع "ديد لاين "الأغنية الترويجية الجديدة للفيلم، التي طرحت بعنوان Can’t Catch Me Now، وتم تخصيصها للاحتفال بالفيلم الجديد الذي يجسد به دور البطولة الفنانة الشابة "ريتشل زيجلر".

أزمة مع ديزني

ورغم الانتقادات التي واجهتها، تستمر شركة ديزني في الالتزام بالممثلة الشابة راشيل زيجلر لتجسيد دور الشخصية الرئيسية "سنو وايت" في النسخة السينمائية المستوحاة من الفيلم الكلاسيكي للرسوم المتحركة.

وفقًا لتقرير نشره موقع "ديد لاين"، نشرت ديزني صورة حصرية من الفيلم قبل إطلاق الإعلان الترويجي، وهذا رغم الانتقادات التي تلقتها بسبب اختيار الممثلة التي يعتبرها البعض غير مناسبة للدور.

تمسك بالطرح

واجتاحت ديزني موجة من الانتقادات بسبب اختيارها المثير للجدل لراشيل زيجلر لتجسيد دور "سنو وايت" في فيلم يقدم نسخة حية للفيلم الكلاسيكي "سنو وايت والأقزام السبع".

ورغم هذا الهجوم القوي، استمرت ديزني في قرارها بالتمسك براشيل زيجلر، المعروفة بمشاركتها في أفلام أخرى مثل "ويست سايد ستوري".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن اختيار ديزني لراشيل زيجلر واجه انتقادات واسعة، حيث يعتبر بعض الناس أن مظهرها لا يتناسب مع الشخصية التي قامت سنو وايت بتجسيدها في الفيلم الكلاسيكي الأصلي.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي اتخذتها ديزني مؤخرًا فيما يتعلق بأدوار البطولة في أبرز أعمالها السينمائية الحية.