“احداث قوية” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 136 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية مترجمة للعربية بجودة Hd

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مسلسل قيامة عثمان الحلقة 136 يرغب عدد كبير من المتابعين من مختلف الدول العربية في معرفة موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 136 مترجمة وكاملة، ومن الجدير بالذكر أنه يتم بث حلقة من هذا المسلسل في الأربعاء من كل أسبوع بتركيا وسيتم عرض الحلقة رقم 136 في يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الحالي و ستذاع في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا.

وفي اليوم التالي اليوم الخميس سيتم عرض الحلقة مترجمة على قناة الفجر الجزائرية ويتم إذاعة الحلقة في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، كما يعرض هذا المسلسل مترجم أيضًا على قناة الصعايدة وقناة اليرموك الأردنية وعلى بعض المواقع الالكترونيه.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكنك متابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 136 من خلال قناة الفجر ونوضح لك لترددها في السطور التالية:

تردد القناة على قمر النايل سات

تردد القناة: 12034

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القناة على قمر العرب سات

تردد القناة: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 5000.

ومن خلال هذه الإحداثيات يمكنك الاستمتاع بمتابعة قناة الفجر على قمر النايل سات والعرب سات ويمكنك متابعة الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان مترجمة وكاملة، كما تقوم هذه القناة بعرض العديد من الأعمال العربية الحصرية وأشهر المسلسلات التركية على مستوى العالم، ونتمنى لكم متابعة ممتعة.