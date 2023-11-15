انت الأن تتابع خبر بعد ربع قرن.. لن تصدق كيف أصبح شكل الطفل سمير ابن "الحاج متولي" ومديحة وأين يعمل الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك عدد كبير من الأطفال الذين شاركوا في أعمال فنية تقدموا في السن وأصبحوا شباب ورجال كبار، وأخذتهم الحياة في طريقها، فتركوا الفن واتخذوا مهن أخرى.

ومن هؤلاء الأطفال، الطفل أيمن محمد أيمن، والذي قدم عدد من الأعمال الفنية المختلفة وكانت أشهرها دوره في

مسلسل عائلة الحج متولي عام 2001، ابن نور الشريف من زوجته الرابعة، مديحة، سمية لخشاب، وكان اسمه سمير.

وظهر أيمن محمد أيمن، أيضًا في عدد أخر من الأعمال الفنية وهي: أغنية أنا لو حبيبك لمحمد فؤاد فكان ابنه،

وأغنية فاكرك يا ناسيني، وظهر مع عادل إمام ويسرا في فيلم “رسالة إلى الوالي”، وفيلم هاللو أمريكا.

وكان من المتوقع أن يغز هذا الفنان الصغير مجال الفن، إلا أنه اختفى عن الساحة الفنية بشكلٍ عام، منذ ذلك الحين.

وانتشرت عدة صور حديثة للفنان أيمن محمد أيمن، والذي يبلغ من العمر الآن 32 سنة، على وسائل اتواصل الاجتماعي، واتضح أنه يعمل حاليًا في مجال الطيران، حيث نشر صورة له من أمام أحد المطارات.