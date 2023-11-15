نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل التكريم التاريخي لنيكول كيدمان من مؤسسة AFI في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كانت النجمة نيكول كيدمان على موعد مع التاريخ باختيارها لأن تحصد تركيم كأول أسترالية تحصل على جائزة إنجاز العمر الشرفية من American Film Institute مؤسسة الفيلم الأمريكية.

ووفق ديلي ميل، فقد أعلن المؤسسة عن أن مراسم التكريم من المقرر أن تتأجل للعام القادم، بسبب تغير ظروف التنظيم ومكان الحفل.

والموعد الجديد للتكريم سيكون بحلول 24 إبريل من عام 2024 المقبل.

مسلسل جديد

وكانت قد طرحت شركة أمازون البوستر الترويجي الرسمي للمسلسل الجديد للنجمة نيكول كيدمان، والذي يطرح بعنوان Expats.

ووفق ديلي ميل، المسلسل سيطرح على 6 مواسم، وسيكون من الأعمال الضخمة التي تنتجه شبكة أمازون للبث الرقمي "برايم فيديو".

وسيضم المسلسل في بطولته، جاك هيوستن، ونجم سلسلة أفلام عالم الديناصورات "بريان تي".

فترة نشاط درامي

يستعد النجم مورجان فريمان للعودة للشاشة الصغيرة من جديد عبر عمل تليفزيوني مرتقب تنتجه شركة باراماونت بيكتشرز، ويعرض عبر منصتها الرقمية للبث الإلكتروني "باراماونت بلص".

ووفق موقع "ديد لاين"، المسلسل الجديد سيكون بعنوان Lioness، وسيكون أحدث الأعمال التليفزيونية التي يعمل عليها الكاتب والمخرج تايلور شريدن.

تفاصيل عن العمل

والمسلسل الجديد الذي يطرح بعنوان Lioness، من المقرر أن يشارك في بطولته بجانب النجم مورجان فريمان، النجمة نيكول كيدمان وبطلة أفلام avatar زوي سالدانا.

أيضًا من ضمن الاسماء التي من المقرر أن تشارك في بطولة المسلسل، ليسلا دي أوليفيرا، وديف أنابيل، ولا مونيكال جاريت، ولورين شو، وأوست ايبير، وهانا لاف لانيير.