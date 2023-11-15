فن ومشاهير

الفنان عمرو محمد علي يسافر برفقة والدته للعمرة بعد دعوته من عمرو الليثي.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان عمرو محمد علي يسافر برفقة والدته للعمرة بعد دعوته من عمرو الليثي.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل  الفنان عمرو محمد على، بطل مسلسل «أرابيسك»، مؤخرًا ضيفًا في برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي، وكشف خلاله عن أمنيته في أن يؤدي فريضة العمرة هو ووالدته، وبالفعل حقق البرنامج أمنيتهما في أداء فريضة العمرة، حيث غادر صباح اليوم الأربعاء متوجها إلى الأراضي السعودية. 

7c1273455a.jpg
c848e9c705.jpg

وقال بطل مسلسل أرابيسك، في بيان صحفي له أنه يتوجه بالشكر إلى الدكتور عمرو الليثي والذي وعده بأداء العمرة ووفي وصدق بكلمته، مُضيفًا:"إن شاء الله ألتقي به في الأراضي السعودية أو عند العودة إلى القاهرة". 

e11623ebc4.jpg
dc1e576f4a.jpg

تصريح عمرو محمد علي خلال حلقته في برنامج “واحد من الناس”

 

وقد صرح الفنان عمرو محمد علي خلال حلقته في برنامج “واحد من الناس” أنه يتمنى السفر في رحلة العمرة كي يستحم بمياه زمزم، ويدعو الله أن يشفيه ويتعافى ويصبح في خير حال وصحة، ليعود للتمثيل مرة أخرى، ويحاول تعويض المال الذي أنفقه.

تفاصيل مرض عمرو محمد علي 

 

كما كشف مرضه بأنه يعاني من مرض يُسمى الـ«ms»، وهو مرض في الأعصاب يتسبب في فقدان القدرة في السيطرة على الأعصاب والجسد بشكل عام.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا