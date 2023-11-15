نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان عمرو محمد علي يسافر برفقة والدته للعمرة بعد دعوته من عمرو الليثي.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان عمرو محمد على، بطل مسلسل «أرابيسك»، مؤخرًا ضيفًا في برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي، وكشف خلاله عن أمنيته في أن يؤدي فريضة العمرة هو ووالدته، وبالفعل حقق البرنامج أمنيتهما في أداء فريضة العمرة، حيث غادر صباح اليوم الأربعاء متوجها إلى الأراضي السعودية.

وقال بطل مسلسل أرابيسك، في بيان صحفي له أنه يتوجه بالشكر إلى الدكتور عمرو الليثي والذي وعده بأداء العمرة ووفي وصدق بكلمته، مُضيفًا:"إن شاء الله ألتقي به في الأراضي السعودية أو عند العودة إلى القاهرة".

تصريح عمرو محمد علي خلال حلقته في برنامج “واحد من الناس”

وقد صرح الفنان عمرو محمد علي خلال حلقته في برنامج “واحد من الناس” أنه يتمنى السفر في رحلة العمرة كي يستحم بمياه زمزم، ويدعو الله أن يشفيه ويتعافى ويصبح في خير حال وصحة، ليعود للتمثيل مرة أخرى، ويحاول تعويض المال الذي أنفقه.

تفاصيل مرض عمرو محمد علي

كما كشف مرضه بأنه يعاني من مرض يُسمى الـ«ms»، وهو مرض في الأعصاب يتسبب في فقدان القدرة في السيطرة على الأعصاب والجسد بشكل عام.