الليلة.. طرح فيلم ”بلوموندو” لــ”حسن الرداد” بدور العرض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 11:35 صباحاً - يطرح فيلم "بلوموندو"، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر، بطولة النجم حسن الرداد في دور العرض السينمائي.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في نفس التوقيت بجميع سينمات مصر، والسعودية، ودول الخليج والعالم العربي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين و محمود حافظ و هاجر أحمد و إنجي وجدان ومحمد محمود، و سماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.