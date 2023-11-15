نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد المقبل.. عرض أولى حلقات مسلسل "زينهم" لـ أحمد داود على قناة ON في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض شبكة قنوات ON، أولى حلقات مسلسل "زينهم" للنجم أحمد داود، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية لقناة ON على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "زينهم"،حيث نشروا البرومو الدعائي للمسلسل، مصحوبًا بتعليق:" انتظروناااا، المسلسل التشويقي زينهم مع النجم أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف، وباقة من أجمل النجوم بدءً من الأحد 19 نوفمبر 8 مسًاء فقط وحصريًا على شاشة ON".

مواعيد عرض مسلسل زينهم على قنوات ON

ومن المقرر عرض مسلسل "زينهم"، على قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا، والثانية عشر في صباح اليوم التالي.

ويعرض على قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويعاد في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

ما هي قصة مسلسل "زينهم"؟

مسلسل "زينهم"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم، ويعتبر البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، وهو مكون من 30 حلقة متصلة منفصلة، ويجسد خلاله دور طبيب شرعي في مشرحة زينهم.

من هم أبطال مسلسل "زينهم"؟



مسلسل "زينهم" مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرًا" لدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود، عمرو مؤمن، عمر محمد الشحات.

ويشارك في بطولة مسلسل زينهم، عدد من النجوم والفنانين منهم أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبو داود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى اسماعيل.