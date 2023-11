ريتشل زيجلر تحتفل بالعرض الخاص لـ The Hunger Games في هوليوود

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت مدينة هوليوود احتفالًا ضخمًا بالعرض الخاص للفيلم الجديد The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص، بحضور بطلة الفيلم الممثلة الشابة ريتشل زيجلر، التي تتدار من حولها حاليًا أزمة كبيرة لاختيار ديزني لها لتجسيد شخصية سنو وايت.

ريتشل زيجلر

وتستمر شركة ديزني في التمسك بالممثلة الشابة راشيل زيجلر لأداء دور الشخصية الرئيسية "سنو وايت" في النسخة السينمائية المستوحاة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي.

ووفقًا لموقع "ديد لاين"، قامت ديزني بنشر صورة جديدة حصرية من الفيلم قبل طرح الإعلان الترويجي، وذلك على الرغم من الانتقادات التي تلقتها بسبب اختيار الممثلة التي لا تبدو مناسبة للدور.

وقد واجهت شركة ديزني هجومًا قويًا بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة التي ستؤدي دور "سنو وايت" في فيلم جديد يقدم نسخة سينمائية حية للفيلم الكلاسيكي "سنو وايت والأقزام السبع".

تمسك رغم النقد

و ديزني قررت اختيار الممثلة الشابة راشيل زيجلر، المشهورة بمشاركتها في أعمال أخرى مثل فيلم "ويست سايد ستوري".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن اختيار ديزني لراشيل زيجلر واجه انتقادات عارمة، حيث يعتقد البعض أن مظهرها لا يتناسب مع الشخصية التي أدتها سنو وايت في الفيلم الكلاسيكي الأصلي. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي قامت بها ديزني مؤخرًا فيما يتعلق بأدوار البطولة في أهم أعمالها السينمائية الحية.