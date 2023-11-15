نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أغنية ترويجية جديدة لفيلم Animal من أداء Sonu Nigam في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت اغنية ترويجية جديدة لفيلم Animal للنجم رانبير كابور، والنجم أنيل كابور، والذي يعد من أكثر الأفلام ترقبًا في بوليوود.

ووفق إنديا توداي، الأغنية الترويجية الجديدة، تطرح بعنوان Papa Meri Jaan، وهي من أداء Sonu Nigam.

واختير هذا الموعد لطرح الأغنية، كونه التوقيت الذي يحتفل خلاله بيوم الطفل في الهند، لكونها تدور حول علاقة الأب بشخصية ابنه بطل الفيلم الذي يجسده رانبير.

تفاصيل عن الفيلم

و تستمر التسريبات عن فيلم ANIMAL الجديد للنجم رانبير كابور في الظهور، قبل طرح الفيلم رسميًا، وكان احدثها ان رانبير، اختار أن يخفض من قيمة أجره عن الفيلم في مقابل أن يحصل على جزء من الأرباح.

ويقول موقع إنديا توداي، أن مثل هذه السياسة، سبق وأن اتبعها نجوم بوليوود، قبل طرح أعمال سينمائية يتنبأ بنجاحها بقوة.

Animal

وكان قد طرح الممثل الهندي الكبير رانبير كابور بوستر ترويجي جديد يظهر للمرة الأولى لفيلمه المنتظر Animal.

ووفق موقع إنديا توداي، أعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الاعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.

وفيلم Animal يطرح لرانبير كابور في صالات العرض الهندية، بتاريخ الأول من ديسمبر، وهو من اخراج Sandeep Reddy Vanga.