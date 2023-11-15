في هذا الموعد.. أحمد عز ينتهي من تصوير فيلمه الجديد "فرقة الموت"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجم أحمد عز، تصوير فيلمه الجديد “فرقة الموت”، ومن المقرر أن ينتهي من تصويره في منتصف شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.



من هم أبطال فيلم "فرقة الموت"؟

بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، وهو من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب،والفيلم تدور أحداثه في إطار تاريخي أكشن تشويقي في الصعيد.

تفاصيل شخصيات أبطال فيلم “فرقة الموت”

ويجسد النجم أحمد عز، خلال الأحداث شخصية ضابط شرطة يدعى “عمر”، ويقع في صراعات عديدة مع خط الصعيد الذي يجسد دوره النجم آسر ياسين، وتلعب منة شلبي دور فتاة تدعى “سميرة” وتشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني.

أبرز الأعمال التي جمعت أحمد عز بمنة شلبي



ويعتبر فيلم “فرقة الموت” العمل الخامس الذي يجمع بين أحمد عز ومنة شلبي، بعدما تعاونا معًا في فيلمي “شباب تيك أواي”، الذي عرض في 2004، “بدل فاقد”، “حلم عزيز”، “الجريمة”.

ما هي أحدث أعمال أحمد عز؟

وفي سياق آخر، يعيش الفنانة أحمد عز حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في “ولاد رزق 3”، وهو بطولة عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، وآخرون من النجوم،وهو من إخراج طارق العريان، كما يشارك في فيلم “موسم صيد الغزلان”، وهو مأخوذ عن رواية لـ أحمد مراد، ويستعد لعرض مسرحية “ملك والشاطر”، مع النجمة يسرا، ومن المقرر عرضها في موسم الرياض 2023.

