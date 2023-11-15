نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تتخلى عن مشروع طرح نسخة سينمائية من Masters Of The Universe في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدت شركة أمازون ومعها شركة الانتاج مترو جولدن مايور، اهتمامًا بالعمل على مشروع سينمائي حي من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير الذي عرف في فترة الثمانينيات باسم Masters Of The Universe.

ووفق ديد لاين، قد ينتقل المشروع إلى استديوهات امازون، بعد اعلان نتفليكس عن تخليها عن العمل على هذا المشروع في المستقبل.

جديد أعمال نتفليكس

وكانت قد كشفت شركة نتفليكس عن البوستر الترويجي الرسمي، للفيلم السينمائي الجديد للممثلة الشابة مايلي بوبي براون، والذي سيطرح بعنوان Damsel.

ونقلت ديلي ميل، البوستر الترويجي الرسمي للفيلم، الذي من المقرر طرحه للعرض خلال عام 2024 القادم عبر منصة نتفليكس.

هذا الفيلم كان من المقرر طرحه للعرض في اكتوبر من عام 2023، قبل أن تقرر نتفليكس تأجيله.

الموسم الأخير من Stranger Things

تحدثت الممثلة الشابة مايلي بوبي براون عن مسيرتها الفنية وصعودها إلى الشهرة بفضل مسلسل "سترينجر ثينجز" الذي أنتجته Netflix ضمن أعمالها الأصلية.

وفي حوار نقلته صحيفة ديلي ميل، أعربت مايلي عن استعدادها الآن للوداع النهائي لهذا العمل والبحث عن تقديم أعمال سينمائية تعبر عنها بشكل أكبر.

نسخة رسوم متحركة

وأثارت أخبار عن احتمال تأجيل الجزء الخامس المنتظر من مسلسل "سترينجر ثينجز" موجة من الغضب بين المعجبين الذين كانوا يترقبون طرح المسلسل بشغف.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تشير هذه الأنباء إلى أن الموسم الخامس والأخير من المسلسل لن يعرض في عام 2024 كما كان مخططًا له، والاحتمال الأكبر الآن هو أن يتم عرضه في عام 2025، ولكن لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وفيما يتعلق بأخبار أخرى، منحت Netflix الضوء الأخضر للعمل على مشروع جديد مشتق من مسلسلها الناجح "سترينجر ثينجز". سيكون هذا المشروع أول عمل مشتق من المسلسل الدرامي الشهير.