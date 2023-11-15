نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الوهاب والسنباطي وبليغ ضيوف التراث في معهد الموسيقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى وذلك فى الثامنة مساء الخميس 16 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من اعمال الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين منها بيتنا الأخضراني لـ بليغ حمدي، الأرض بتتكلم عربي لـ سيد مكاوي، أشواق، أروح لمين لـ رياض السنباطي، والله ما أنا سالي، مرسال الهوى لـ محمد عبدالوهاب، سمرة يا سمرة لـ كارم محمود، سألونى الناس لـ زياد الرحبانى وغيرها.. أداء عاطف عبدالحميد، محمد شوقى، أحمد محسن، ياسر سليمان، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، نهى حافظ، أسماء كمال.

فرقة الموسيقى العربية

فرقة الموسيقى العربية

فرقة الموسيقى العربية

فرقة الموسيقى العربية

فرقة الموسيقى العربية

ما لا تعرفه عن فرقة الموسيقى العربية

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

فرقة الموسيقى العربية