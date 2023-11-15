فيلم "المعزة" يتبرع بإيراداته كاملة لصالح أطفال غزة

القاهرة - محمد ابراهيم -



بعد عرض فيلم "المعزة" في مهرجان روما السينمائي، حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا سواء على المستوى النقدي من خلال آراء النقاد أو المشاهدين العاديين، وبجانب ذلك أعلنت الممثلة العالمية مايا طلام وسفيرة مؤسسة أكشن إيد الإيطالية، أنه بالاتفاق مع منتجي الفيلم قد تقرر التبرع بإيرادات الفيلم كاملًا لصالح أطفال غزة بعد عرضه بالسينمات العالمية والعربية، وجاء ذلك كخطوة بسيطة من صناع العمل لتدعيم القضية الفلسطينية والوقوف مع أطفال غزة.

أحداث فيلم المعزة



تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

أبطال فيلم المعزة



الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، مايا طلام، سيد رجب، جيسيكا حسام، عارفة عبدالرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.