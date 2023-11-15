نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد انطلاق تصوير "انترفيو" لـ رنا رئيس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة رنا رئيس حاليًا في مسلسل جديد يحمل اسم “انترفيو”، ومن المقرر أن تبدأ في تصوير دورها في المسلسل بداية شهر ديسمبر القادم.

ويعكف المخرج أحمد خالد أمين، حاليًا على اختيار الأبطال المشاركين في البطولة، كما أوشك على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادا لتحديد موعد نهائي للتصوير.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الاجتماعية ومن المقرر عرضه على منصة Watch it مطلع العام القادم.

رنا رئيس تشارك في أسود ملون

وعلى صعيد آخر، انتهت رنا رئيس من تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "أسود ملون" للعرض في السينمات خلال موسم عيد الحب المقبل.



أبطال فيلم أسود ملون

والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من إخراج حسن البلاسي.

من هي رنا رئيس؟



رنا رئيس من مواليد محافظة القاهرة والدتها هى الاستاذة زينب رنا رئيسحسن وهى تعمل كخبيرة تجميل في الوسط الفنى ولديها شقيقة واحدة، رنا رئيس تحب وتعشق الفن من طفولتها وقد تاثرت بعمل امها في المجال الفنى لحضورها معها اماكن التصوير ومشاهدة كواليس الاعمال الفنية والفنانين.

أهم أعمال رنا رئيس

كان الظهور الأول لها في مسلسل نصيبي وقسمتك ج 2 و- مسلسل وضع امنى وايضا شاركت النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق في مسلسل أرض جو ثم شاركت في مسلسل كلبش ج 2 مع النجم امير كرارة وجسدت فيه دور الفتاة ريكا كما ظهرت في نفس العام بمسلسل درامى اخر وهو مسلسل الدولي بطولة الفنان باسم سمرة والفنانة رانيا يوسف، وبرزت بالكثير من الأعمال منها سلطانة المعز، موضوع عائلي، وش وضهر وغيرها من الأعمال.



آخر أعمال رنا رئيس



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة رنا رئيس فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبدالجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

