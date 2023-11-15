محمد رمضان يوجه رسالة لجمهور المغرب بسبب هذا الخطأ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 03:31 مساءً - نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو اعلن فيه عدم مسؤوليته عن عدم ظهور علم المغرب ضمن الخريطة الافريقية التي ظهرت علي الشاشة خلال حفله الاخير .

وقال محمد رمضان في الفيديو : جمهوري المغربي الغالي أنا غير مسئول على الصور اللي على المسرح، شوفتها زيي زيكم بالظبط ، المغرب يعلم قيمته في قلبي، وعارف معزته عندي قد إيه، دي بلدي التاني، وكلنا كوطن عربي أو كقارة إفريقية معزة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ربنا يديم المحبة بينا، لكن اللي حصل هو خطأ غير مقصودة تمامًا.