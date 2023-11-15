تعرف على تفاصيل مسلسل "أحداث منتصف ديسمبر" لوفاء عامر

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت النجمة وفاء عامر على المشاركة في مسلسل جديد يحمل عنوان “أحداث منتصف ديسمبر”، وتجسد خلاله شخصية مختلفة وتحتاج إلى جهد مكثف، وهي مأمور سجن، وسوف تبدأ التصوير خلال الأيام القليلة القادمة.



تفاصيل مسلسل “نقطة سودة”



وفي سياق آخر، تستأنف النجمة وفاء عامر تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم " نقطة سودة"،ويشارك في العمل مجموعة من كوكبة النجوم أبرزهم، أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، أحمد بدير، سماح أنور، أشرف عبدالغفور، غيرهم من النجوم، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

مشاركة وفاء عامر في “أبو نسب”



وتترقب وفاء خلال الفترة الجارية عرض فيلم “أبونسب”، الذي تشارك فيه بجانب النجم محمد إمام، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

آخر أعمال وفاء عامر



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة وفاء عامر مسلسل “نصي التاني”، والمسلسل من بطولة علي ربيع، ودارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وجسد ربيع من خلاله شخصية موظف بنك، ويرغب والديه محمود البزاوي وسلوى عثمان في زواجه بأسرع وقت ممكن، مما يدخله في العديد من الصعوبات ودارت أحداث المسلسل في إطار الغموض والإثارة.



وشاركت أيضا في مسلسل الكتيبة101، بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، ومسلسل حضرة العمدة، الذي تصدروا الترند فور عرضهم على الشاشة وحصلت وفاء على العديد من التكريمات واشادات واسعة من قبل الجمهور.