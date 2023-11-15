انت الان تتابع خبر ندمت وبدفع التمن.. أول تعليق من إليسا على حذف أغانيها من اليوتيوب يثير الجدل بين الجمهور.. ما القصة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -اثارت المطربة اللبنانية إليسا، الجدل بين الجمهور بعد حذف أكثر من أغنية فور طرحها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وآخرها أغنية العقد.

لتعلق إليسا خلال لقائها في راديو روتانا على الموضوع قائلة: ندمت وبدفع تمن الغلطة دي دلوقتي، بس رجعت للطريق المظبوط، وأعطيت الألبوم لشركة روتانا توزعهولي، وأنا مسيبتش روتانا عشان أروح شركة تانية، أنا أسست شركة الإنتاج الخاصة بي".

وأشارت إليسا إلى أن علاقتها مع شركة روتانا جيدة، وتعتبرها عائلتها، حيث إنها تعاونت معها على مدار 23 عاما، وذلك بعدما انتشر العديد من الأنباء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بحذف أغانيها من يوتيوب لخلافها مع شركة روتانا، التي تركتها بشكل مفاجئ.

أما عن موعد طرحها للألبوم الجديد، أكدت أنها قررت تأجيله بسبب أحداث غزة، وقالت: صعب في هذا التوقيت أطرح ألبومي الجديد، ويجب احترم ما يحدث في غزة، أشعر أنه يجب أن ننتظر لنرى الوضع.

وفي نهاية حديثها، وجهت إليسا كلمة لجمهورها، مطالبةً إياهم بالاستفادة بكل لحظة فرح من الممكن أن يعيشوها، فهذا الشيء أصبح مطلوب في العالم، مضيفةً: انبسطوا وعيشوا، وابسطوا اللي حواليكم.