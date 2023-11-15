انت الان تتابع خبر "عمري خمسين ونفسي اتجوز".. مصري فقير يطلب من محمد رمضان بعض المال.. رد صادم من نمبرون! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجئ مواطن مصري الفنان الشهير محمد رمضان بطلب غير متوقع عبر تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وطالب مواطن مري يدعى أحمد عبد الرحمن عمره 50 عام من المنزلة بمحافظة الدقهلية، المساعدة من الفنان محمد رمضان لزواجه، وذلك عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي طلب الرجل من الفنان رمضان، لمساعدته في الزاوج، مما سبب رد مفاجئ من الفنان.

ورداً على كلام عبدالرحمن كتب الفنان رمضان :”اللي أنت عايزه أنا عينيا ليك، ابعت لي كل بياناتك ورقم تليفونك على الخاص وهتواصل معاك على طول، وربنا يجعلني سبب بسيط في مساعدتك وإسعادك يا رب”.

سبب هذا التعليق تفاعلاً واسعاً في الساعات الماضية وأشار عدد كبير من الجمهور بتواضع النجم الكبير، إذ جاءت التعليقات تقول :”نمبر وان بصحيح”، “هو ده اللي متكبر يا عالم!”، “ربنا يباركلك في فلوسك”.

تصريحاته الأخيرة وكان قد تحد الفنان محمد رمضان عن نجاحه الأخير فقال :”بدأت من شارع طلعت حرب وكنت بسأل حراس العقارات عن المنتجين والمخرجين والممثلين.”

وتابع رمضان :”في جملة لمحمد بن راشد، بحبها جدًا وهي أن الناس ما تعرفش تاني واحد طلع على القمر، لكن الناس تعرف أول واحد”.

ولفت :”وعاجبني فكرة أن ليه ما نخدش السبق، لكن في ناس بتخاف من الريسك فأنا يمكن مش بخاف ووصلت لمكان كبير في الدراما وفي السينما وخدت قرار أني أغني ده كان راهن صعب”.

وأنهى حديثه قائلاً :”ولو كانت أغانيا سقطت كنت هفشل كممثل، فكأني حاطط الممثل على تربيزة قمار لو كنت خسرت كنت هخسر الاتنين”.