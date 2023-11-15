نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف عايدت الإعلامية مها الصغير سوسن بدر؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا،على معايدة النجمة الكبيرة سوسن بدر بمناسبة عيد ميلادها،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

شاركت مها الصغير جمهورها بصورة للنجمة سوسن بدر، وأرفقت بالصورة تعليق قالت فيه:"كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي.. سوسن بدر".



تعليقات الجمهور على منشور مها

وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور من نجوم الوسط الفني، ورواد التواصل الاجتماعي، وكانت من أبرز التعليقات منورة الدنيا كلها يا نفرتيتي، الجمال عدى الكلام، عيد ميلاد سعيد، وغيرها من المعايدات.



سوسن بدر تتألق في سارة علي



وعلى صعيد آخر، تستانف الفنانة سوسن بدر تصوير أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم سارة على.

مشاركة سوسن بدر في حدوته منسية

وفي سياق آخر، انتهت سوسن بدر من تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "حدوته منسية"، والمسلسل من إخراج محمد محيي الدين، وتدور أحداثه في إطار الغموض والإثارة، ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر ديسمبر.



أبطال مسلسل" حدوته منسية "



مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، والعمل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين.



آخر أعمال سوسن بدر

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة سوسن بدر مسلسل" بابا المجال" وحاز المسلسل على اعجاب الجمهور وتصدر الترند فور نزوله.