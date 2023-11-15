نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من وحي الحجار معرض تشكيلي بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت عنوان من وحى الحجار تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالأوبرا معرض الفنانة منى شعير ويفتتح في السادسة والنصف مساء السبت 18 نوفمبر ويستمر حتى 25 نوفمبر.

معرض الفنانة مني شعير

يضم المعرض نحو 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها احبار اكوالين، ريشة على ناصبيان، ألوان اكريلك على توال، وتستلهم اعمال النجم على الحجار الذى رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها

ما لا تعرفه عن مني شعير

الجدير بالذكر أن منى شعير حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك، عضو نقابة الفنانين التشكليين، عملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات اعمال المسرح القومى للطفل غيره، شاركت في العديد من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة.

معرض الفنانة مني شعير

معرض الفنانة مني شعير

أعمال أخري للأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى وذلك فى الثامنة مساء الخميس 16 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من اعمال الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين منها بيتنا الأخضراني لـ بليغ حمدي، الأرض بتتكلم عربي لـ سيد مكاوي، أشواق، أروح لمين لـ رياض السنباطي، والله ما أنا سالي، مرسال الهوى لـ محمد عبدالوهاب، سمرة يا سمرة لـ كارم محمود، سألونى الناس لـ زياد الرحبانى وغيرها.. أداء عاطف عبدالحميد، محمد شوقى، أحمد محسن، ياسر سليمان، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، نهى حافظ، أسماء كمال.