نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. عرض مسرحية "بابا أنا آسف" بقصر ثقافة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العرض المسرحي "بابا أنا أسف" بدءا من غد الخميس ولمدة 10 أيام متتالية، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه العرض في يوليو الماضي.

أحداث العرض المسرحي بابا أنا آسف

تدور فكرة العرض في قالب غنائي استعراضي للطفل، حول كيفية مواجهة صعوبات الحياة، لإعداد جيل يُقدّر ويحترم مشاعر الآخر، كما يوجه العرض رسالة حب وتقدير لكل أب، يبذل قصارى جهده من أجل تربية الأبناء تربية سوية قائمة على أسس ومبادئ، من خلال تلقينهم درسا من الحياة بأنه ليس بالضرورة أن يحصل الإنسان على كل ما يريد، وعليه أن يرتب احتياجاته وفقا لقاعدة الأهم فالمهم.

صناع العرض المسرحي بابا أنا آسف

"بابا أنا آسف" تأليف سامح الرازقي، وإخراج محمد الدسوقي، ألحان أحمد العجمي، استعراضات كريم مصطفى، ديكور شادي قطامش، غناء بسمة مجاهد، وأشرف شرف، مخرج منفذ أسامة مسلم، سارة فؤاد، يحيى الدسوقي، هيئة الإخراج أسامة خليل، إنچى البواب. بطولة: حسني عكري، خالد جمعة، سارة هاني، محمد مجاهد، بسمة مجاهد، فرح رفاعي، سليم الصفطي، چنى مدحت، ريتال رفاعي، مهند وائل، ساجد عماد، ريبيكا أسامة، فرح هاني، غنا هاني، لانا حافظ، تالا رفعت، معاذ تامر، كادي محمد، مليكة محمود، خديجة الصفطي، ليان حافظ، مالك غريب، هولي أسامة.

"بابا أنا آسف" من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويأتي ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي.