البيت الفني للمسرح يختتم عروض "101 عزل" بمحافظة الغربية

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت صباح اليوم، فعاليات العرض المسرحي "101 عزل"، والذي أقيمت عروضه داخل مدينة طنطا وبعدد من قرى "حياة كريمة" بمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وذلك تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود. طارق رحمي محافظ الغربية، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

اليوم الأخير للعروض بالمركز الثقافي بطنطا

شهد اليوم الأخير من العروض الذي أقيم على خشبة مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا توافد العديد من طلبة المدارس العسكرية بمحافظة الغربية، يتقدمهم نائب المستشار العسكري للمحافظة، حيث تابع الحضور أحداث المسرحية التي تدور في قالب من الدراما، تخللها بعض المواقف الكوميدية للحياة الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة العمل على الأطقم الطبية خلال انتشار وباء كورونا المستجد، وكيف استطاع أبطال "الجيش الأبيض" النجاة بالوطن والمواطنين من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

أحداث مسرحية 101 عزل

"101 عزل"، هو أحد العروض المسرحية لمشروع المواجهة والتجوال برئاسة الفنان محمد الشرقاوي، من تأليف علي عبد القوي الغلبان، وإخراج محمد درويش، وبطولة باقة من نجوم فرقة البيت الفني للمسرح، ومن بينهم: عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب، وأشعار طارق علي، فيما قام بتصميم الاستعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل.

فعاليات العرض المسرحي 101 عزل

يذكر أن العرض المسرحي "101 عزل" قد أقيمت فعالياته من خلال التعاون بين مديرية الثقافة بالغربية، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة المهندس ناصر حسن، ومديرية الشباب والرياضة بالغربية برئاسة يسري الديب، ومؤسسة مصر الخير، برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، وتم عرضه داخل عدد من قرى "حياة كريمة" بمركز زفتى، وهي: قرية شرشابة، وقرية شبرا ملس، وقرية دهتورة، وقرية نهطاي، فيما تابع طلبة وطالبات جامعة طنطا العرض الفني خلال غرضه داخل مجمع الكليات بسبرباي، واختتمت العروض على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا على مدار يومين متتاليين.