شقيقة سعاد حسني تفجر مفاجأة: "أختي اتزوجت من عبد الحليم حافظ في السر"

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الرياض - روايدا بن عباس - فجرت شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني مفاجأة من العيار الثقيل وكشفت حقيقة زواج شقيقتها من الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وعبر برنامج معكم منى الشاذلي، كشفت جيهان عبدالمنعم، شقيقة سعاد حسني، الكثير من اسرار شقيقتها الراحلة، منها حقيقة زواجها بعبد الحليم حافظ.

وقالت جيهان أن شقيقتها السندريلا ارتبطت بالعندليب عبد الحليم حافظ، وأكدت أن زواجهما استمر لمدة 6 سنوات ونصف.

حيث قالت: "كانوا متزوجين وقعدوا 6 سنين ونصف وكان بيجي عندنا البيت، ويجبلنا شوكلاتة وكان بيحسسنا إن احنا ولاده، فكان بيعاملنا كولاده".

وأضافت: "احنا كنا معاها على طول ما عدا ساعات الشغل، لكن أي وقت تاني إحنا معاها، فأنا كنت بشوف عبدالحليم بشكل مستمر خصوصأً لما كانوا متجوزين".

وتابعت: "بنتي طلعت معاها في إحدى الأغنيات، مسلسل هو وهي، كنت في الوقت ده بشتغل معاها في هو وهي لأنها كانت عاملة ريجيم قاس ووزنها كان 42 كيلو".