نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى من كواليس مسلسل "وبقينا اتنين" للنجم شريف منير ورانيا يوسف.. والعرض ديسمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع مسلسل "وبقينا اتنين" تصوير أحداث العمل، تمهيدا لعرضه مطلع ديسمبر المقبل على شاشة احدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتمي المسلسل لنوعية الدراما التي اعتاد المنتج كريم أبوذكري على تقديمها للجمهور "لايت كوميدي اجتماعي" ويتكون من 20 حلقة.

أحداث مسلسل وبقينا اتنين

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

نجوم مسلسل وبقينا اتنين



مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

تعاون شريف منير مع المخرج طارق رفعت والمنتج كريم أبو ذكري

الجدير بالذكر أن مسلسل "وبقينا اتنين" هو ثاني تعاون يجمع الفنان شريف منير والمخرج طارق رفعت بالمنتج كريم أبوذكري، بعد النجاح الذي حققوه بمسلسل "إيجار قديم" الذي عرض خارج سباق رمضان العام الماضي.

أخر أعمال شريف منير

يذكر أن الفنان شريف منير قدم مؤخرا مسلسل “إيجار قديم” الذي عرض في العام الماضي 2022، وكان من بطولة كل من صلاح عبدالله، فيدرا، محمد الشرنوبي، هشام إسماعيل، ميمي جمال، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، رانيا عبد المنصف، أحمد أبو زيد، علاء زينهم، محمد غنيم، أسامة عبد الله، تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج طارق رفعت.

كما قدم شريف منير مسلسل إجازة مفتوحة والذي عرضه عام 2021، وهو مكون من 40 حلقة من نوعية الأفلام الطويلة، وشاركه البطولة كل من لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا، تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.