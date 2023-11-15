ختام معرض الابتكارات العلمية بشمال الباطنة

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

احتفلت ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة باختتام معرض الابتكارات العلمية، والذي نظَّمه مجلس صحار الثقافي بالتعاون مع مدارس وكُليَّات وجامعات محافظة شمال الباطنة. رعى حفل الختام الشيخ سعيد بن غانم المقبالي وجمع من الحضور المهتم بالابتكارات العلمية.

وحول المعرض أشاد صالح بن سعيد الحمداني رئيس مجلس صحار الثقافي بالنجاح الكبير للمعرض الذي حمل شعار نبتكر وبس، حيث يهدف المجلس من إقامة المعرض إلى توعية المجتمع بأهمية الابتكار خصوصًا أنَّ رؤية عُمان 2040 تركز على أهمية الابتكار والذكاء الاصطناعي، كما تضمَّن البرنامج عرضًا لابتكارات 20 فريقا من مختلف المدارس والكُلِّيات والجامعات قدَّموا عرضًا لأفكار إبداعية متميزة، بالإضافة إلى ركن مجلس صحار الثقافي للتعريف بالمجلس، وهو تمهيد لإقامة فعالية قادمة في بداية العام القادم، كما شهد المعرض تقديم جلسة حوارية مع عدد من المبتكرين.

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