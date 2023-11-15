للقاص العماني يحيى المنذري «وقت قصير للهلع» فـي القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة

الكويت ـ العُمانية: اختيرت مجموعة (وقت قصير للهلع) الصادرة عن دار عرب للقاص العُماني يحيى بن سلام المنذري ضِمن القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في دَوْرتها السادسة للعام 2023/‏2024. وشملت القائمة تسع مجموعات أخرى هي: (الرسائل المفقودة للمدعو آدم حلزون) لمحمد المطرفي من (السعوديّة)، و(المَقْطَر) لعبد الهادي الجميل من (الكويت)، و(امرأة عند النافذة) لرامي الطويل من (سوريا)، و(ثملًا على متن دراجة هوائية) لإسماعيل الغزالي من (المغرب)، و(دمى حزينة) لسمير الفيل من (مصر)، و(دو، يَك) لروعة سنبل من (سوريا)، و(سترى ما أتخيّله) لسعد هادي من (العراق)، و(شياطين الدومينو) لمنى مرعي من (لبنان) و(كأنّه هو) لهشام النهّام من (البحرين).

وبحسب بيان صحفي لإدارة الجائزة التي ترعاها جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) بالكويت، تقدَّمت للجائزة في هذه الدورة 198 مجموعة قصصية، من 23 دولة عربية وأجنبية. وتتألف لجنة التحكيم من: د. شهلا العجيلي (رئيسًا)، ود. شعيب حليفي، ود. فهد حسين، ود. سعداء الدعّاسس، ود. ميشيل هارتمان (أعضاء).

وجاء في البيان أنَّ اللجنة اتخذت عددًا من المعايير لعملية التحكيم، تمثلت في التركيز على: جدَّة وجودة بناء النصِّ، وتمتّع النصّ بالإبداع، وفصاحة اللغة، وجودة المعالجة الفنية، وحضور تقنيات القصِّ التي تحدث الأثر في المتلقِّي، وتمتّع الفضاء النصِّي بالخصوصية. وتعلَن القائمة القصيرة المكوَّنة من خمس مجاميع قصصية في 15 ديسمبر المقبل، بينما تجتمع لجنة التحكيم في الكويت في منتصف شهر يناير 2024 لاختيار الفائز.