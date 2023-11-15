مهرجان الباطنة السينمائي الدولي يختتم فعالياته بتتويج الأفلام الفائزة

– حميد العامري: الجمعية العمانية للسينما تسعى من خلال فعالياتها المتواصلة إلى إبراز الموروث الثقافـي والاجتماعي والسياحي بالمحافظات

مسقط ـ «الوطن » :

اختتم مساء أمس الأربعاء مهرجان الباطنة السينمائي الدولي المُنظَّم من قِبل الجمعية العُمانية للسينما، بالتعاون مع مكتب محافظ جنوب الباطنة وعدَّة جهات حكومية وخاصة وذلك بقلعة نخل بمحافظة جنوب الباطنة وذلك برعاية سعادة إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة وشيوخ وأعيان المنطقة.

تضمَّن الحفل عددًا من الفقرات بدأت بكلمة الدكتور حميد العامري رئيس جمعية السينما والتي قال فيها: تسعى الجمعية العُمانية للسينما من خلال فعالياتها المتواصلة إلى إبراز مختلف المحافظات والموروث الثقافي والاجتماعي والسياحي بها وذلك من منطلق رؤية عمان 2040 التي أكد من خلالها مولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ على اللامركزية في مختلف القطاعات والمجالات.

كما أكد الدكتور حميد في كلمته على دَوْر الشراكات في مثل هذه الفعاليات التي تسهم إلى إبرازها بالشكل المطلوب داخل سلطنة عُمان وخارجها وقدم الشكر لكلِّ مَن أسْهمَ في إنجاح الفعالية من جهات حكومية وخاصة.

وتمَّ خلال حفل الختام تتويج الأفلام الفائزة بفئات جوائز المهرجان والمتمثلة في سبع جوائز وهي جائزة وزارة الإعلام منصَّة عين لأفضل فيلم عُماني، وجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير عُماني، جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير دولي، وجائزة أفضل فيلم روائي قصير عماني، وجائزة أفضل فيلم روائي قصير دولي، جائزة أفضل فيلم قصير علاقة الإنسان العُماني بالأرض، جائزة أفضل فيلم قصير للمؤسسات، كما يستحدث المهرجان في نسخته الثانية 4 جوائز متمثلة في رأي الجمهور لكلِّ فئة.

حيث فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير دولي (قارئ البريد) للمخرج ذو الفقار المطيري من الجمهورية العراقية، وجائزة أفضل فيلم روائي قصير عماني لفيلم (رماد) لمخرجه سليمان الخليلي، كما ذهبت جائزة التنويه الروائية لفيلم (ما ملكت أيماننا) للمخرج هادي آل نصر من المملكة العربية السعودية.

وفي فئة الأفلام الوثائقية فاز فيلم (The Land of My Forefathers) للمخرج عرفان نور من الجمهورية الباكستانية كأفضل فيلم وثائقي قصير دولي، وفاز فيلم (حنين) للمخرج عبدالرحمن الحجري كأفضل فيلم وثائقي قصير عُماني، وذهبت جائزة التنويه الوثائقية لفيلم (AZETTA) للمخرج جمال باشه من الجمهورية الجزائرية.

وفي فئة أفلام المؤسسات فاز فيلم (كتم الأنفاس) المنتج من تلفزيون سلطنة عُمان، وذهبت جائزة التنويه للمؤسسات لشؤون البلاط السُّلطاني عن فيلم (مشاركة الخيالة السُّلطانية لعرض ويندرسور الملكي للفروسية 2022).

كما ذهبت أيضًا جائزة منصة عين بوزارة الإعلام لفيلم (حنين) للمخرج عبدالرحمن الحجري، وفي فئة جائزة أفلام علاقة الإنسان بالأرض فاز فيلم (آثر فاطمة) للمخرج جابر الجابري كأفضل فيلم، وذهبت جائزة التنويه لذات الفئة لفيلم (النهر العُماني) للمخرج أيمن بن جميل النعماني.

وفي فئة جائزة رأي الجمهور فاز (سكون) في فئة الأفلام الروائية للمخرجة أنوار المفرجية، وفيلم (حنين) للمخرج عبدالرحمن الحجري في فئة الأفلام الوثائقية، وفي فئة علاقة الإنسان بالأرض فاز فيلم (النهر العُماني) للمخرج أيمن بن جميل النعماني، وفاز فيلم فِرق التفتيش لوزارة العمل عن فئة المؤسسات.

والجدير بالذكر أنَّ عدد الأفلام المشاركة 215 فيلمًا من 27 دولة حول العالم، منها 40 فيلمًا عمانيًّا و55 فيلمًا وثائقيًّا، و152 فيلمًا روائيًّا، و8 أفلام للمؤسَّسات الحكومية والخاصة.

تأهل منها للمسابقة 42 فيلمًا، منها 11 فيلمًا وثائقيًّا و18 فيلمًا روائيًّا، و8 أفلام للمؤسسات الحكومية والخاصة و5 أفلام وثائقية في محور علاقة الإنسان العُماني بالأرض.