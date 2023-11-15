مسقط ـ «الوطن » :

نظَّمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ـ ممثلة بالمديرية العامة للفنون ـ حلقة (إعداد ممثل) خلال الفترة من ٥-١٦ نوفمبر ٢٠٢٣م، وشهدت الحلقة مشاركة 23 ممثلًا وممثلة، واستهدفت الحلقة أعضاء من ممثلي الفِرق المسرحية الأهلية. وتناولت الحلقة في مجملها النقاط الأساسية التي ينبغي على الممثل التركيز فيها، وكذلك تسليط الضوء على المنهج الحديث في الإخراج الفني للمسرح ووقوف الممثلين على خشبة المسرح بما يساعد على وجود عروض مسرحية تواصل رسالتها بكلِّ إبداع وابتكار.

وقد أوضح الدكتور شبير بن عبدالرحيم العجمي مقدِّم الحلقة، أنَّ هذه الدَّوْرة خُصصت للممثِّلين ممَّن لديهم تجارب سابقة كثيرة وليست للمبتدئين في التمثيل، كما تناولت الحلقة أهمية تطوير مهاراتهم والقدرات الفنية في الأداء وكيفية تحليل الشخصية من خلال عمل تدريبات حركية لمرونة الجسد، وكذلك تدريبات صوتية لتحقيق التوافق الصوتي الحركي. وتابع العجمي أنَّ هذه التدريبات تمكِّن المشاركين من عمل تحليل للشخصية التي يمثلها، وتجعل منهم أكثر وعيًا وقدرة على قراءة وأداء للشخصية التي يجسِّدها المشارك على المسرح.

وأضاف: إنَّ مِثل هذه الحلقات تُمثِّل أهمية كبيرة للممثِّلين الذين يسعون إلى تطوير الأداء والحركة على المسرح، فهي تنمي مهاراتهم وقدراتهم التمثيلية باستمرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسدال الستار على حلقة «إعداد ممثل» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.