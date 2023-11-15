افتتاح معرض صرخة فن لأجلك يا غزة

مسقط ـ العُمانية: افتتح أمس الأول بقاعة رواق الفنون بمقر النادي الثقافي بالقرم معرضُ (صرخة فن لأجلك يا غزة)، والذي ينظِّمه النادي الثقافي بالتعاون مع فريق بيت العاقل برعاية صاحب السُّمو السَّيد وقاص بن عبد الوحيد آل سعيد. اشتمل المعرض على ٥٢ لوحة وعملًا فنيًّا، أبدع خلالها ٣٥ من الفنانين والفنانات العُمانيين تضامنًا مع غزة بالفن الذي يحمل رسالة نبيلة تترجم مشاعر الأخوة التي تربط شعوب الأمة العربية. حضر المعرض عددٌ كبير من المهتمين والفنانين والمواطنين والمقيمين تعبيرًا عن دعمهم وتضامنهم مع الشَّعب الفلسطيني الشقيق.

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