ثقافة المنيا تقدم حكى شعبى "المسكوت عنه وعن المرأة في صعيد مصر" ببنى مزار

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدم بيت ثقافة بنى مزار حكي شعبي بعنوان " المسكوت عنه وعن المرأة في صعيد مصر.

حكي شعبي عن المرأة في الصعيد

و تحدث الكاتب المسرحي اسلام فرغلي

عن مفهوم الحكي وعلاقته بالمسرح وكيف نستطيع من خلال فن الحكي أن نعبر عن مشاكل المرأة في بيئتنا، مع تقديم نماذج للحكي قدمتها كل من: ايريني رؤوف ويوستينا ياسر، وتناولت الحكايات معاناة المرأة في المجتمع مثل الزواج المبكر وختان الإناث والعنف ضد المرأة، وذلك بمركز الشباب ببنى مزار.

ثقافة المنيا تقدم عرض فنى وتبلوهات غنائية تحاكى التراث الشعبى

من ناحية أخرى، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة المنيا للفنون الشعبية عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة منها سامر التحطيب والالاتيه والسحجه، والفرقة من تدريب الكابتن سيد تونى.



لقاء عن عميد الأدب العربي طه حسين مولده وحياته الفنيه ومؤلفاته بالمكتبة العامة

كما قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة رانيا عليوة، بالمكتبة العامة ندوة تثقيفية بمناسبه ذكري ميلاد عميد الأدب العربي طه حسين، حاضرها غادة حافظ، وتحدثت عن مولده وحياته الفنيه ومؤلفاته.

