أغنية يا غزة قومي تتصدر التريند الثالث على اليوتيوب

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أحمد جودة - القاهرة - حققت أغنية "يا غزة قومي"، للفنان حودة بندق وخالد عجمي ومحمد اسامة نجاحًا كبيرًا، فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث تصدرت الأغنية التريند الثالث على اليوتيوب.



أغنية "يا غزة قومي"



وأغنية "يا غزة قومي" غناء كلا من حودة بندق خالد عجمي ومحمد اسامة كلمات عمر عبده علي الحان عمرو الشاذلي توزيع: عمرو الخضري اخراج خالد سامي انتاج: سلطان الشن.



كلمات أغنية "يا غزة قومي"





الحق صوته أعلي من صوت السلاح

وهاتولي دين بيحلل الدم اللي راح

علي كل شبر في أرضها

صرخت وبعلو حسها

متعزونيش وهاتولي حق ابني اللي راح

وحياتك ياقدس دي شده وتعدي

وياغزه قومي أنا مش هسيب أرضي

لو مت ييجي ولادي من بعدي

وفداكي روحي يروح كمان ملايين



ياعرب ناديت أنا واتنبح صوتي

وعدوي عاجبه سكوتكو وسكوتي

ودي ارضي لو كان التمن موتي

أنا أموت عشان الأقصى وفلسطين

الأرض دى شبعت ياما وعود وعهود سلام

بس إنتوا لسه بجد مشبعتوش كلام

الأرض دي طول عمرها

معروف مين اللي هدها

وعدوها خاين ولا يعرف سلام

هنفوق وإمتي هنبقى إيد واحده ونقوم

ونوقف الدم اللي بيروح كل يوم

مبقاش في وقت يضيع خلاص

وحدتنا أقوى من الرصاص

الأرض ديا لأهلها هترجع في يوم