نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات أحمد فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنفصل الفنان أحمد فهمي عن زوجته الفنانة الجميلة هنا الزاهد، وأكدت هنا حقيقة أخبار الإنفصال بنشر ستوري لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام "، وكتبت بها:" الحمد لله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".



ونرصد لكم فيما يلي زيجات أحمد فهمي.



تزوج أحمد فهمي لأول مرة من شهد رمزي ابنة المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي وشقيقه شريف رمزي ثم وقع الطلاق بينهما بعد حدوث خلافات بينهما.

ثم تزوج أحمد من منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين وانتهت أيضا هذه الزيجة بالطلاق بعد فترة زواج أستمرت نحو ثلاث سنوات.

زواج أحمد فهمي الأخير







أعلن أحمد فهمي في عام 2018 على خطوبته من الفنانة هنا الزاهد فى حفل عائلي لم يحضره سوا أسرة العروسين.

وبعدها بعام قام بإقامة حفل زفافه على هنا الزاهد فى حفل ضخم حضره معظم الفنانين المصريين وأحياء مجموعة كبيرة من المطربين على رأسهم محمد حماقي ومحمود الليثي، حتى إنتعت بالطلاق بعد 4 سنوات.

