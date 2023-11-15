نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب انفصالهما.. تعرف على حكايات أحمد فهمي وهنا الزاهد مع التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد 4 سنوات من الزواج، وقد أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت:" الحمدلله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وفي سياق متصل، تعتبر هذة ليست المرة لتصدر أحمد فهمي وهنا الزاهد التريند سويًا بل تصدروه من قبل عند إعلان حفل زفافهم وعند ظهورهم في برنامج منى الشاذلي وعند ظهورهم في أحد الأعمال الفنية.

زواج هنا الزاهد وأحمد فهمي

تصدرت هنا الزاهد التريند بعد زواجها من أحمد فهمي وإقامة حفل زفاف أسطوري بحضور عدد كبير من الفن وتحدث الرواد عن إطلالتها التي كانت أشبه بإطلالة الأميرات وتحدثوا أيضًا عن أجواء الفرح وعن حضور عدد كبير من نجوم الفن في حفل الزفاف وعن فقرات الموجودة هناك، وتصدرت هنا بعد الزفاف التريند مرة آخرى بسبب مطالبة أحمد الجمهور الدعاء لها بعد تعبها المفاجئ في شهر العسل.

مرض هنا الزاهد سبب تصدرها التريند

تحدثت هنا خلال لقائها مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة CBC، عن أزمتها الصحية وقالت "مشوفتش يوم عدل من يوم جوازي".

وتابعت، هنا الزاهد: "أ أكدت على أحمد فهمي، مينشرش أي صور للرحلة الا لما نرجع وبعدين سافرنا إلي سنغافورة، وبمجرد ركوب الطائرة شعرت بألم شديد في ظهري، ثم بدأت أصرخ بشكل كبير وحسيت بـ آلام متفرقة بجسدي، وبدأت المضيفات تسأل إذا في دكتور على متن الطائرة، وخدت مسكنات وطلبت من أحمد ننزل في أي بلد بسبب عدم احتمالي للألم".

وأضافت: بعد وصولي لسنغافورة وقعت على الأرض وصرخت بشكل كبير وجسمي سخن جدا، أحمد جاب كرسي متحرك من الفندق وبدأ يجري في الشارع وأنا أصرخ بندور عن مستشفي.

وتابعت قائلة: "دخلت المستشفي وأكدو الدكاتره على أن مفيش تسمم بس أعاني من حصوات على المرارة ولازم استئصال المرارة، وقعدت في المستشفي لمدة خمسة أيام، وتم منعي من الطعام والشراب بسبب وجود التهاب شديد في معدتي ولم نستطع إكمال رحلة شهر العسل بناء على طلب الدكتور العودة إلي مصر".

واردفت قائلة: أنا كنت بحب أحمد فهمي ولكن بعد مرضي حبيته أكتر بسبب اهتمامه الكبير ورعايته ليت في فترة التعب إلى شوفته خلال شهر العسل، مضيفة "طلع راجل وقد المسئولية ولم يتركني لحظة أثناء وجودي في المستشفي".

وصرحت هنا من قبل أن أحمد يكبرها بـ 14 عام على رغم من ذلك فهي تحبه كثيرًا وتشاركه اهتماماته، وأنها ستخوض التجربة بجانبه في فيلم "مستر اكس".



هنا الزاهد تتصدر التريند بسبب فيديو مفبرك

تصدرت هنا الفترة الماضية التريند بسبب انتشار فيديو له وهي تصرخ في وجه أحد المعجبين بعد أن طالبها بصورة معاها فقالت: "انتو بهايم، قولت مش عايزه اتصور انتو مبتفهموش"، وهذا الفيديو اثار جدلًا كبيرًا ولكن سرعان ما ردت هنا وقالت أن هذا الفيديو مجرد مشهد من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" والمشهد تم تصويره على الهاتف ليظهر أنه حقيقي لأن شخصيه الفتاه التي تؤديها كانت شخصية متكبرة وليس لديها علم ما غرض الشخص الذي نشره ليشوه صورتها بهذة الطريقة.

هنا الزاهد والحجاب

تصدرت هنا الزاهد التريند بعد أن شاركت صورة لـ متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها أثناء أداء فريضة العمرة. وتصدرت بعدها التريند ظهرت هنا وهي مرتديه حجاب أسود أنيق، واستطاعت أن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة المميزة، وأضافت على الصورة تعليق كتبت فيه الحمد لله.



أعمال أحمد فهمي وهنا الزاهد وتصدرهم للتريند



نشرت الفنانة هنا الزاهد من قبل صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأهدته كلمات رومانسية حيث أنها قالت: " شكرًا عشان أنت أفضل صديق عندي وأفضل زوج وبتمثل شخصية والدي، خلتني أضحك لما بكون حزينة، استحملتني لما كنت محبطة، وشجعتني في الرحلات الصعبة، أنا ممتنة لوجود راجل زيك في حياتي للأبد، بحبك".

ليرد عليها أحمد فهمي عبر خاصية التعليقات قائلًا: "أنا إلى شكرًا جدًا مراتي وحببتي وبنتي، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا يارب ودايمًا طيبة وحلوة ونجمة ومكسرة الدنيا فخور بيكي".



يذكر أن آخر عمل جمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي هو في الدراما مسلسل "حلوة الدنيا سكر" وكان ظهوره في المسلسل بمثابة ضيف شرف في حلقة من الحلقات.

المسلسل من بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، محمد الكيلاني، محمود عبد المغني، محمد الشرنوبي، فرح الزاهد وعدد كبير من نجوم الفن وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

