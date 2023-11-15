أتذكرون الفنان الكبير أيمن زيدان .. صدمه للجمهور بعد ظهوره الجديد لدرجة يصعب التعرف عليه ( اتفرج الصور ) 

الرياض - محمد الاطلسي - في ظهور له بعد غياب طويل تداول رواد السوشال ميديا صُورة جديدة للنجم السوري أيمن زيدان والذي يعرفه الأغلب بإسم «جميل» من مسلسل يوميات مدير عام.

الصُور كانت صدمة للجمهور الذي لم يتمكن من التعرف على الفنان ليس بسبب علامات التقدم بالعمر بل بسبب علامات الحزن الواضحة على وجهه والتي أنهكته بطريقة كبيرة وقاسية. وعن سبب الحزن فكانت الصدمة التي تعرض لها بوفاة ابنه «نوار» عن عمر ناهز 19 عاماً بعد إصابته بمرض السرطان.

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الفنان الكبير يخرج عن صمته

وسبق أن خرج الفنان السوري أيمن زيدان، عن صمته بشأن ما يروج له البعض طوال الفترة الماضية بشأن دخوله في حالة من الإحباط بعد اختفائه عن الساحة الفنية طيلة السنوات الماضية مستندين إلى أنه لم يقدم في هذه الفترة أي عمل تلفزيوني.

وقال أيمن زيدان في منشور له عبر حسابه في ”فيسبوك“ إنه يعيش فترة ربما يكون فيها حزينا ولكنه ليس محبطا، لافتا إلى أنه رغم غيابه عن الدراما التلفزيونية إلا أنه حقق العديد من الإنجازات الأخرى.

ومرت أكثر من 10 سنوات كانت قد مرت على وفاة ابن الممثل السوري إلا أنه لم يتمكن من تخطي الحزن الكبير ليومنا الحالي، وبالعودة للصورة المتداولة لـ أيمن فقد أبدى الجمهور تعاطفه من خلال عدة تعليقات كان منها «الحزن يقتل الانسان»..وتابع آخر «مسكين مضل بيه شي غير اسمه»...وجاء في تعليق أحدهم «ولا كأنه هو سبحان الله الحزن واضح بملامحه».

حزينا لكنني لست محبطا

وسبق أيضا أن كتب أيمن زيدان منشور قال فيه ”(ربما أكون حزينا لكنني لست محبطا) كثير من المحبين والأصدقاء يطرحون علي ذات السؤال.. لمَ أنت غائب؟.. أين أنت.. وما سر هذا الغياب..؟ لم أنت محبط ومنزوٍ..؟“.

وتابع ”في لحظة أربكني هذا السؤال وبدأت بالبحث عن الاجابة.. ببساطة اكتشفت أنني خلال سنوات الغياب الست عن التلفزيون مثلت بطولة أربعة أفلام سينمائية روائية.. (الأب، درب السما، مسافرو الحرب، رحلة يوسف)“.

وأضاف ”وأخرجت فيلمين روائيين (أمينة، غيوم داكنة) وفيلما روائيا متوسط الطول (جبال الشمس)، وكتبت مجموعتين قصصيتين هما (أوجاع، تفاصيل)“.

وبيّن: ”أخرجت للمسرح أربع مسرحيات (دائرة الطباشير، اختطاف، فابريكا، ثلاث حكايا)“.. هل يعقل كل هذا ويسألونك عن الغياب..؟ أو يقرأون ما أكتب على أنني محبط“.

واختتم أيمن زيدان بالقول: ”ما يثير حنقي أن يكون الحضور والإنجاز مرتبطا بالدراما التلفزيونية فقط ..؟ إنها من سمات المرحلة الموجعة“.

يُذكر أن الفنان أيمن زيدان أحدث جدلا طوال الفترة الماضية بمنشورات عبر حسابه في ”فيسبوك“ صنفها البعض على أنه يعيش حالة من الإحباط في ظل غيابه عن الدراما التلفزيونية السورية منذ عدة سنوات.