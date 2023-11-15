أول تعليق لـ لبلبة بعد إنتشار فيديو غير متوقع وحديثها الصادم عن محمد صلاح.. مفاجأة كبرى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد إنتشار فيديو لها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تتحدث فيه عن نجم ليفربول محمد صلاح وموقفه من القضية الفلسطينية، إستنكرت الفنانة المصرية لبلبة كل ما جاء في الفيديو .

وقالت لبلبة في بيانها: "عندما وجّهت لي نقابة المهن التمثيلية الدعوة لحضور الوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين وغزة، ذهبت إلى مكان الاجتماع، وحين وصلت تجمّعت حولي الصحافة ووسائل الإعلام ليسألوني عما يحدث في غزة

والحقيقة إنني قلت كلاماً نابعاً من القلب، لأنني موجوعة مما نسمعه ونشاهده يومياً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني، فهم إخواننا...".وأضافت: "بعدما أنهيت حديثي، وجدت شخصاً يسألني رأيي في ما قاله محمد صلاح، ورددت عليه بأنني لم أسمع ما قاله لأنني لست من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعدها بيومين فوجئت بتغيير في فحوى كلامي في المونتاج وأنني قلت إنني لا أعرف من هو محمد صلاح،

وهو ما لا يمكن أن أقوله أبداً، فأنا أحترم الجميع ومحمد صلاح ليس فخراً للعرب وحدهم بل للعالم أجمع، وجمعينا نحبه، ولا يمكن أن "أغلط في أي شخص"، كما أن هذا الكلام ليس وقته الآن".م