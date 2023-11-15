صنَّاع فيلم «The Goat» يتبرعون بإيراداته كاملة لصالح أطفال غزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حصل فيلم "المعزة The Goat" على نجاح كبير عقب عرضه في مهرجان روما السينمائي، حيث نال استحسان النقاد والجمهور وبناء عليه قررت الممثلة مايا طلام، سفيرة مؤسسة أكشن إيد الإيطالية، بالتعاون مع منتجي الفيلم، التبرع بإيراداته بالكامل لصالح أطفال غزة بعد عرضه في صالات السينما العالمية والعربية، تأكيدًا على دعم القضية الفلسطينية وتضامنهم مع أطفال غزة.



يُشارك فيلم The Goat للمخرجة الاريا بوريلي ومن إنتاج شركة اجورا بمهرجان روما السينمائي في الفترة ما بين 18 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر الحالي، ويعتبر أول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة كما يشاؤك بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي وذلك ضمن الاختيارات الرسمية خارج المسابقة، ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر المقبل.

تدور احداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، الفيلم إنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، الفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

شركة أجورا ميديا للإنتاج - AGORA MEDIA PRODUCTION

هي شركة إنتاج متخصصة في صناعة المحتوى وإنتاج الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والمسلسلات التليفزيونية. قام بتأسيسها إسلام الدخاخني وأحمد الدخاخني. وتهدف أجورا إلى صناعة أعمال مصرية بنكهة عالمية وذلك من خلال المزج بين الصناع والنجوم المصريين والعالميين في أعمال مختلفة تهدف إلى إعادة صناعة السينما المصرية إلى الخريطة العالمية مره أخرى وتسليط الضوء على أماكن التصوير الغنية والفريدة في جميع أنحاء البلاد.

المخرجة الاريا بوريلي

هي كاتبة ومخرجة وممثلة، حازت على العديد من الجوائز، وبدأت مشوارها الفني كممثلة، ولكنه اهتمت بصناعة الأفلام، ويعتبر فيلمها A Girl from the Brothel واحدًا من المحطات البارزة في تاريخها المهني، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجاني ميامي السينمائي الدولي لأفلام المرأة، ولوس أنجلوس السينمائي الدولي لأفلام المرأة، بجانب مشاركته في مهرجانات عالمية مثل مهرجان مدريد السينمائي الدولي ومهرجان فيكتوريا السينمائي، ونالت أعمالها إشادة من الأمم المتحدة ودعمًا من اليونيسيف.