نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر ظهور لـ هنا الزاهد قبل إعلان الطلاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلاق الفنانة هنا الزاهد والممثل أحمد فهمي، نشرت الفنانه هنا الزاهد، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك قبل إعلان طلاقها بشكل رسمي منه والذي تم قبل أربعة شهور من الإعلان.

وقبل إعلان الطلاق رسميًا بيوم، ظهرت هنا الزاهد بإطلالة جذابه خطفت بها الأنظار مرتدية لوك كاجوال بالون الازرق ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفيها ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف إنوثتها.

وتألقت هنا بإطلالة شبابية باللون الأزرق، واعتمدت الميكب الهادئ.

إطلالة هنا الزاهد عبر حسابها بانستغرام..قبيل إعلان الطلاق

إعلان طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

وبعد فترة زواج دامت لأربع سنوات أعلنت النجمة هنا الزاهد نبأ الإنفصال، حيث كتبت: "الحمدلله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد زواج 4 سنوات، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير"، وكانت قد تزوجت هنا الزاهد من أحمد فهمي في عام 2019.

وكشف مصدر مقرب من النجم أحمد فهمي والنجمة هنا الزاهد كواليس توتر العلاقة بينهم قبل وقوع الإنفصال بشكل رسمي، وذلك من خلال تصريحات صحفية، حيث أكد ذلك المصدر أن الطلاق وقع بينهم منذ ثلاثة أشهر، وذلك حينما تركت هنا الزاهد منزل الزوجية على غرار الخلافات التي وقعت بينها وبين أحمد فهمي.

أخر أعمال هنا الزاهد

وتشارك الفنانة هنا الزاهد في مسلسل "إقامة جبرية"، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

وتستأنف الفنانة هنا الزاهد لتصوير مسلسلها “إقامة جبرية” بعد إجازة لمدة يوم من التصوير.

أبطال مسلسل “إقامة جبرية”

مسلسل “إقامة جبرية” مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، وصابرين،ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”

وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية بمسلسل “إقامة جبرية”، حيث اعتمدت في معظم أعمالهابالسنوات الأخيرة على التيمة الكوميدية والرومانسية.

وتجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال.

ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبةنفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقةهنا الزاهد المقربة.