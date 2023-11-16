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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "الانفصال لم يكن اليوم".. كواليس مثيرة حول انفصال هنا الزاهد واحمد فهمي

عاجل - "الانفصال لم يكن وليد اليوم".. كواليس مثيرة حول انفصال هنا الزاهد واحمد فهمي، تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ومحركات البحث بعد إعلان الأولى انفصالها اليوم الأربعاء.

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ويبحث عدد كبير من عشاق ومحبي الفن، عن حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي، وكواليس الانفصال من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

عاجل - "الانفصال لم يكن اليوم".. كواليس مثيرة حول انفصال هنا الزاهد واحمد فهمي

ويستعرض لكم دوت الخليج الفني عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيه، وفي هذا الإطار يرصد لكم كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - "الانفصال لم يكن اليوم".. كواليس مثيرة حول انفصال هنا الزاهد واحمد فهمي

انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

وكشفت الفنانة هنا الزاهد عن انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمي رسميًا، عقب زواج دام لمدة 4 سنوات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام.

وجاء إعلان هنا الزاهد عن الإنفصال، مؤكدًا لكافة الاخبار الذي تم تداولها خلال الأيام الماضية عن انفصالها عن زوجها أحمد فهمي.

هنا الزاهد تعلن انفصالها عن أحمد فهمي

واعلنت النجمة هنا الزاهد عن انفصالها عن زوجها أحمد فهمي عبر خاصية استوري إنستجرام، عبر حسابه الرسمي، وكتبت: "الحمدلله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

عاجل - "الانفصال لم يكن اليوم".. كواليس مثيرة حول انفصال هنا الزاهد واحمد فهمي

كواليس مثيرة حول انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

وكشفت مصادر مقربة من أحمد فهمي من خلال تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي تك تك منذ 3 أشهر تقريبًا دون طلاق رسمي، وانتظر كلاهما إجراءات الطلاق الرسمية.

جاء سبب تأخير الطلاق الرسمي بسبب انشغال الثنائي نتيجة لتصوير أعمالهما الفنية، فقد كانت تصور هنا الزاهد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيدة" بجانب مسلسل "إقامة جبرية"، فيما كان ينشغل أحمد فهمي بمشروع سينمائي خارج القاهرة.

وكشف المصدر أن خلال الأيام الماضية توترت العلاقة بشكل كبير بين هنا الزاهد وأحمد فهمي منذ أشهر ووصلت الخلافات لنفق مظلم، وهو مما جعل كلاهما ينفصل عن الآخر، لتستقر الفنانين في منزل والدتها.

عاجل - "الانفصال لم يكن اليوم".. كواليس مثيرة حول انفصال هنا الزاهد واحمد فهمي

زواج هنا الزاهد وأحمد فهمي

وكان تزواجا الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد في عام 2019، بعد قصة حب قصيرة خلال التعاون الفني الذي جمعهم وتم عرضه رمضان 2019، مسلسل "الواد سيد الشحات"، بجانب مسرحية "جوزاة معفرتة" وعرضت في السعودية، وايضًا يعود آخر عمل فني جمع بينهما هو فليم "مستر إكس" الذي عرض في السينمات بإضافة إلى مسلسل إذاعي.