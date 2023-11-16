نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..تعرف على سبب طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفصل الفنان أحمد فهمي عن زوجته الفنانة الجميلة هنا الزاهد، وأكدت هنا حقيقة أخبار الإنفصال بنشر ستوري لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام "، وكتبت بها:" الحمد لله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وأوضحت بعض المصادر أن الفترة الماضية ببن أحمد فهمي وهنا الزاهد، شهدت الكثير من التوتر والخلافات مما أدت إلى الوصول لطريق مسدود، واتفقوا على الطلاق في هدوء.

الجدير بالذكر أن أحمد فهمي تزوج لأول مرة من شهد رمزي ابنة المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي وشقيقه شريف رمزي ثم وقع الطلاق بينهما بعد حدوث خلافات بينهما.

ثم تزوج أحمد من منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين وانتهت أيضا هذه الزيجة بالطلاق بعد فترة زواج أستمرت نحو ثلاث سنوات.

زواج أحمد فهمي الأخير







أعلن أحمد فهمي في عام 2018 على خطوبته من الفنانة هنا الزاهد فى حفل عائلي لم يحضره سوا أسرة العروسين.

وبعدها بعام قام بإقامة حفل زفافه على هنا الزاهد فى حفل ضخم حضره معظم الفنانين المصريين وأحياء مجموعة كبيرة من المطربين على رأسهم محمد حماقي ومحمود الليثي، حتى إنتعت بالطلاق بعد 4 سنوات.

