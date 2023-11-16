نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرة هنا الزاهد الفنية بعد إعلان طلاقها من أحمد فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة هنا الزاهد في مسلسل "إقامة جبرية"، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، بينما تعيش حالة عاطفية غير مستقرة بعد إعلانها رسميًا طلاقها من الفنان أحمد فهمي، حيث ترددت الشائعات مؤخرا عن نشوب خلافات بينهما.

وتنتظر الفنانة هنا الزاهد، بعد إعلان طلاقها بشكل مفاجي من أحمد فهمي، عرض مسلسل "إقامة جبرية" مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي.

هنا الزاهد تنتنظر عرض مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد، وصابرين، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

وأعلنت النجمة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسميًا بعد زواج 4 سنوات، لتؤكد الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول انفصالها عن أحمد فهمى، لتعلن هنا الخبر رسميًا اليوم الأربعاء، حيث كتبت على استورى حسابها بموقع إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

هنا الزاهد هي ممثلة مصرية معروفة. وُلدت في 4 نوفمبر 1988. بدأت مشوارها الفني في مسلسل "العصيان" عام 2007، ومن ثم شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية. اشتهرت هنا بأدوارها في الكوميديا والدراما، وحققت نجاحًا كبيرًا في صناعة الترفيه المصرية.

من بين أعمالها المعروفة مسلسلات مثل "في غمضة عين" و"السبع وصايا"، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من الأفلام مثل "تحت الترابيزة" و"تيمون وبومبا" و"الخطة العايمة". تميزت هنا الزاهد بأداءها المتنوع والقوي، وحازت على إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء.

يذكر أن أحمد فهمى وهنا الزاهد تزوجها في شهر سبتمبر من عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنيًا فى أعمال "الواد سيد الشحات" الذى عرض في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم "مستر إكس" الذى عرض مؤخرًا فى السينمات، وكذلك مسلسل إذاعى.

فيلم "مستر إكس" سجل آخر الأعمال التي جمعت أحمد فهمى، هنا الزاهد حيث تم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضى وشارك في بطولته أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

هنا الزاهد وأحمد فهمي