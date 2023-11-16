القاهرة - محمد ابراهيم - عاجل- "التقوا عن طريق الصدفة وانفصلوا بسبب الخلافات الأسرية"..من البداية لـ النهاية قصة حب هنا الزاهد وأحمد فهمي..تصدر نبأ انفصال النجمة هنا الزاهد عن زوجها النجم أحمد فهمي، محركات البحث الإلكترونية عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن وقع بينهم الإنفصال بعد زواج دام لمدة أربع سنوات.

ووقع نبأ انفصال النجمة هنا الزاهد عن زوجها النجم أحمد فهمي، كالصدمة الصاعقة على نفوس محبيهم، حيث يعد هذه الثنائية من أكثر الثنائية الفنية الذي يحرص الجمهور على متابعة أخبارهم سويًا، نظرًا لقصة الحب الشديدة التي جمعتهما منذ أن التقوا عن طريقة الصدقة.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين، نستعرض لكم في السطور التالية قصة حب هنا الزاهد وأحمد فهمي بداية من لقائهم عن طريقة الصدقة وصولًا إلى إعلان نبأ طلاقهما.

هنا الزاهد تعلن نبأ انفصالها عن أحمد فهمي

أعلنت هنا الزاهد نبأ انفصالها عن أحمد فهمي من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث كتب:«الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

هنا الزاهد تعلن نبأ انفصالها عن أحمد فهمي

وأوضح مصدر مقرب من هنا الزاهد وأحمد فهمي أن سبب الإنفصال هو حدوث خلافات أسرية منذ عدة أشهر، وبعد محاولات عديدة للصلح لم يتم التوصل إلى حل، فتم الطلاق بعد أن تركت هنا الزاهد منزل الزوجية.

من البداية لـ النهاية قصة حب هنا الزاهد وأحمد فهمي



بدأ تعارف أحمد فهمي وهنا الزاهد عن طريق الصدفة من خلال الاصدقاء المشتركين بينهم، وكان أول لقاء لهم في فيلم "حرب كرموز" للنجم أمير كرارة، ثم تجدد اللقاء بطلب من أحمد فهمي، وكان الوسيط بينهم النجم على ربيع، ومنذ اللقاء الأول الذي جمع بينهما أعجب أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وقرر الارتباط بها.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

وفي شهر أغسطس من عام 2018، أعلنت هنا الزاهد عن خطوبتها من أحمد فهمي، في وسط حفل بسيط أقيم في منزلها اقتصر على حضور أفراد العائلة فقط، وتم عقد قرانهم في شهر سبتمبر من عام 2019 في أحد فنادق القاهرة الكبري، وكان حفل زفافهم بمثابة حفل أسطوري حيث حضر نخبة كبيرة من نجوم الفن والدراما



أبرز الحضور في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

وكان من أبرز الحضور في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي كل من أحمد عز وكريم عبدالعزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبدالوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبدالمغني وأشرف عبدالباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.

هنا الزاهد تحتفل بعيد زواجها

وكانت قد احتفلت النجمة هنا الزاهد بمرور ثلاثة سنوات على زواجها من النجم أحمد فهمي، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووثقت في هذا الفيديو لقطات تجمعها مع أحمد فهمي من مختلف الرحلات بالإضافة إلى صور لهم من شهر العسل، وعلقت على مقطع الفيديو قائلة:«عيد زواجنا الثالث».