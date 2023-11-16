نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاظم الساهر يتحدث عن فلسطين: "القلب حزين ومحبط بسبب الأحداث الدامية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان العراقي كاظم الساهر عن حزنه العميق إزاء الأحداث الدامية في غزة، حيث يفقد المئات من الأبرياء حياتهم يوميًا جراء الاحتلال الإسرائيلي. في فيديو نشره على إنستجرام، أعرب عن تضامنه مع الأشخاص المتأثرين، معبرًا عن أمله في أن يأتي يوم السلام والأمان.



وقال من خلال فيديو: "القلب حزين ومحبط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية التي يدفع ثمنها الأبرياء وكلنا معكم والجميع يحاول أن يفعل شيئًا من أجلكم وإخواننا في غزة نحن معاكم وأتمنى أن ينتهى هذا المشهد وأن يعم السلام والأمل".

كاظم الساهر يستعد لطرح أغنية تدعو للسلام ووقف الحرب

كشف الفنان كاظم الساهر عن أنه سيقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا، لتسجيل أغنية تدعو لوقف الحرب تحمل اسم أوقفوا الحرب وذلك في خلال أحد تصريحاته الصحفية والتلفزيونية مؤخرًا.

تأجيل حفلات كاظم الساهر بسبب للاوضاع السائدة

نشر كاظم الساهر منذ أيام اعتذاره عن تقديم الحفلات: "بسبب الظروف المأسوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى. وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن. ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود.

لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيًا إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه. وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدًا فسيتم الاتصال بهم خلال الايام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقدًا في نقاط البيع لدينا"

كاظم الساهر: "انا فاشل في التمثيل بنسبة مية في المية وكنت بعمل في مصنع نسيج زمان "

حل المطرب كاظم الساهر ضيفًا على قناة DW عربية، وكشف خلال اللقاء عن كشف طفولته وعن دخوله لعالم التمثيل وعن أمور آخرى مثل أعماله القادمة وغيرها من الاشياء فقال: "أنا فاشل في التمثيل بنسبة 100%، كاشفًا عن أول راتب له وماذا أشترى به، وقال: "كنت بشتغل في معمل نسيج واشتريت بأول مرتب ليا دراجة هوائية وبعد كده بعتها واشتريت جيتار. وتحدث عن الفرق بين الماضي والحاضر في طرح الأغاني وقال: "كنا نسجل وننشر من خلال الأقراص المضغوطة أو شرائط الكاسيت، ولكن دلوقتي لفى في تعقيدات كبيرة بتحددها شركات الإنتاج".