نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخلص الحلقة التاسعة من حكاية "روحي فيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضمنت الحلقة التاسعة من حكاية "روحي فيك" الكثير من التطورات المهمة، حيث استعرضت جميلة، عائشة بن أحمد، تفاصيل حياتها بعد فقدان زوجها.

مشهد فلاش باك

حيث أن المشهد الفلاش باك أظهر لحظات مؤثرة من ماضيها، مما يضيف طابعًا خاصًا للسلسلة فقد فقدت زوجها وهي تطلب وضع مدفنين في العزبة بدلًا من قبر واحد، قبل أن تطلب من "سليمان_ محمد عبد العظيم" أن يحاول وصولها إلى روح زوجها الميت مقابل أن توهب نفسها للشيطان.

الحلقة استمرت في سرد أحداث حكاية "روحي فيك"، حيث تناولت محادثة "ياسمين_ سمر مرسي" مع الشيخ حارس_ "ماجد جاب الله"، بعد زواج حازم_ "فراس سعيد" من ندى _ "هلا السعيد"، وكيف تخطط للانتقام.

وشهدت الحلقة الثامنة من حكاية "روحي فيك" في مسلسل "55 مشكلة حب" العديد من الأحداث المهمة والمثيرة.

حيث بدأت بمشهد فلاش باك في عام 1980 يكشف عن هوية "جميلة_ عائشة بن أحمد" كوالدة لـ "الطفل_ مالك"، مضيفة على الأحداث الرئيسية للقصة.

روحي فيك

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

أبطال العمل

يذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفي.