غدا.. إقامة حفل ليلة الدموع

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل النجم تامر عاشور إلى السعودية استعدادًا لحفل "ليلة الدموع" ضمن فعاليات موسم الرياض غدا ومن المقرر أن يشارك مع آدم ورامى صبرى ورامي جمال.

وكانت قد شاركت نانسي نور الإعلامية، صورة مع زوجها تامر عاشور عبر حسابها في إنستجرام خلال الاستوري.

ومن ناحية أخرى، سبق واحتفل الفنان تامر عاشور،في وقت سابق، بحفل زفافه على الإعلامية نانسي نور، وذلك في أحد فنادق القاهرة الكبرى، في حضور الأصدقاء والعائلة، وحضر حفل الزفاف العديد من الفنانين، وكذلك نجوم الفن، أبرزهم الإعلامية منى الشاذلي ولميس سلامة، والفنان محمد حماقي، هيثم شاكر، خالد عليش، شيماء سيف، أوس أوس وزوجته، وغيرهم.

ويشارك النجم تامر عاشور الغناء في حفل ليلة الدموع المقام ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، كلامن الفنان رامي صبري، ورامي جمال، وآدم.

رامي صبري

كما وصل الفنان رامي صبري، إلى الممكلة العربية السعودية، وذلك إستعدادا لحفل ليلة الدموع الثاني، والذي من المقرر أن يقام اليوم الخميس 16 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي.

وكانت آخر أعمال الفنان رامي صبري هي أغنية يمكن خير والتي حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وهي من كلمات أحمد على موسى ومن ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس ماستر طارق توكل.

وشارك الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقطع فيديو يرصد وصول رامي صبري إلى الرياض استعدادا لحفل الخميس.

حفل ليلة الدموع الأول

وكان قد أٌقيم حفل ليلة الدموع الأول على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا، وشارك به كل من: الفنان حمادة هلال وأحمد سعد وتامر عاشور وآدم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومُسلم.