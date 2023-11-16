الفنانة شريهان تثني على انتقادات الملكة رانيا للتضاعف الغربي في استجابته لكارثة غزة!

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الرياض - روايدا بن عباس - أشادت النجمة شريهان بالملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعد انتقادها الازدواجية الصارخة في تفاعل العالم الغربي مع الكارثة الإنسانية في غزة، خلال مقابلتها مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية.

ونشرت شريهان اللقاء عبر حسابها على "تويتر"، معلقة عليه: "كل الاحترام والحب والتقدير إلى جلالة الملكة رانيا، الإنسانة، المواطنة والملكة "ملكة في الإنسانية".

وتابعت: "تكلمتي بلسان أجيال عظيمة حاليه كثيرة وكبيرة بجميع الجنسيات مقهورة، متألمة، مصدومة وترفض الظلم، تكلمتي بلسان شعوب عربية وغير عربية تتمنى الحق والعدل والسلام وعدم الإزدواجية في المعايير والمطالبة بتطبيق القوانين على الجميع، حفظكِ الله ورعاكِ ل دينك و أسرتك الكريمة وشعبك ووطنك الأردن".

يذكر أن ملكة الأردن قالت في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: هناك "ازدواجية صارخة في المعايير"، حيث يدين العالم الغربي حماس، ولكنه لا يدين القصف الإسرائيلي على غزة أو يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وأضافت الملكة رانيا: "الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن، يشعرون بالصدمة وخيبة الأمل من رد العالم على هذه الكارثة".

كما أشارت: "أريد أن أذكر العالم بأن الأمهات الفلسطينيات يحببن أطفالهن مثل أي أم في العالم، واضطرارهن إلى أن يواجهن ذلك لا يصدق. وبشكل متساو، أعتقد أن الناس في كل أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها الأردن، يشعرون بالصدمة والإحباط من رد فعل العالم لهذه الكارثة التي تتكشف"