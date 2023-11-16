نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع توجه رسالة شكر لجمهورها.. فما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة حنان مطاوع رسالة، لجمهورها، بعد نجاح مسلسلها الجديد صوت وصورة، وتصدره التريند، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





منشور حنان مطاوع





وشاركت حنان مطاوع صورة لبوستر المسلسل، وعلقت عليها قائلة: “بتوفيق ربنا وبفضل دعمكم مسلسل صوت وصورة تريند فيسبوك ومتصدر محركات البحث يارب دايمًا نفضل عن حسن ظنكم”.





تفاصيل مسلسل صوت وصورة





ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة،بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.

وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصةلقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.





أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة "مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر،هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة،وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.





مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

يتم عرض المسلسل على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، بالإضافة إلى إعادته في مواعي مختلفة. ويتاحمشاهدة الحلقة الجديدة قبل العرض التلفزيوني بـ24 ساعة على منصة watch it.