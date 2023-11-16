نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تتعاقد على مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة وفاء عامر على مسلسل “ حق عرب” المقرر عرضه خلال رمضان القادم مع النجم أحمد العوضي.

وتجسد وفاء عامر شخصية زوجة الفنان رياض الخولي داخل الأحداث، بينما أيضا تشارك الفنانة ميرهان حسين، في مسلسل "حق عرب" وسيكون من إنتاج سينرجي

العمل يشارك فيه رياض الخولي ووليد فواز، والمقرر بدء التصوير الشهر المقبل.

والعمل من إنتاج سينرجي تامر مرسي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعیل فاروق، كما يشارك أيضا في فيلمه الإسكندراني، الذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف لأول مرة، وهو مأخوذ من رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم العديد من الفنانين أبرزهم: بيومي فؤاد، زينة، حسين فهمي، محمود حافظ وآخرون

ضرب نار

آخر أعمال الفنان أحمد العوضي الدرامية كان مسلسل “ ضرب نار ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي مع زوجته ياسمين عبد العزيز، أحمد بدير، سهير المرشدي والفنان القدير طارق النهري، ماجد المصري، إنتصار، إيمان السيد، دارت أحداث مسلسل «ضرب نار» حول شخصية «الكوماندا جابر أبو شديد» التي يجسدها النجم أحمد العوضي، القادم من الصعيد إلى القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، ويقع في حب «مهرة» التي تقدمها النجمة ياسمين عبد العزيز، وتتصاعد أحداث العمل في جو من الغموض والتشويق.

زيارة أحمد العوضي

في سياق آخر، أعرب الفنان أحمد العوضي في لقاء له على شاشة قناة cbc عن سعادته البالغة، بالتطورات الكثيرة ومشروعات التنمية المختلفة التي من المقرر إقامتها في أرض سيناء، جاء ذلك مع زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محافظة شمال سيناء صباح اليوم الثلاثاء

تحدث أحمد العوضي قائلا:' فخور النهاردة إن أنا موجود في أرض الفيروز أرض سيناء الحبيبة، وفخور إن أنا موجود مع كل زمايلي في حضرة رئيس الوزراء، وفخور بكل مشاريع التنمية العمرانية اللي هتتعمل في سيناء لأن سيناء مهملة من سنين السنين، من ساعة ما اتحررت في 73 لكن هي مأخدتش الاهتمام المطلوب ولا أهلها أخدوا الاهتمام المطلوب، وده اللي حصل في الـ 10 سنين الأخيرة، والمشاريع اللي معمولة واللي لسة هتتعمل.